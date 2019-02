Умер бывший гендиректор и зять основателя компании Walt Disney

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Зять Уолта Диснея и бывший генеральный директор The Walt Disney Company Рон Миллер скончался в Калифорнии в субботу на 86-м году жизни, пишет в понедельник агентство Bloomberg.

"Все в The Walt Disney Co. глубоко опечалены смертью Рона Миллера. Его жизнь и наследие неразрывно связаны с нашей компанией и семьей Дисней, для которых он был очень важным человеком и как генеральный директор, и как зять Уолта", - говорится в заявлении президента и CEO The Walt Disney Company Роберта Айгера.

Миллер в 1954 году женился на дочери Диснея Диане, с которой познакомился на свидании вслепую. Он профессионально занимался футболом, но в 1957 году перешел на работу в The Walt Disney Company. Там в 1978-1984 годах он сначала занимал должность президента, а затем и генерального директора.

Миллер создал Touchstone - кинематографическое подразделение Walt Disney, а также телеканал Disney. В ходе работы много экспериментировал с только появившейся компьютерной анимацией.

В последние десятилетия Миллер и его супруга занимались виноделием, с 1981 года им принадлежали виноградники и винный завод в Калифорнии.