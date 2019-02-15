Председателя Херсонского облсовета арестовали по делу об убийстве активистки Гандзюк

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта для подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк - председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, сообщил адвокат Маси Найем.

"Мангеру избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта 2019 года (то есть на 16 дней). С возможностью внести залог в размере 2 млн 497 тыс. гривен", - написал Наем в фейсбуке в пятницу утром.

Он напомнил, что Мангер подозревается по ч. 3 ст. 27 (организатор преступления), п.4 п.6 п.11, п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Согласно санкции статьи, это карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

При это Найем удивлен сроком ареста подозреваемого в организации убийства, который определил судья. "Почему только к 3 марта 2019 года? Через 16 дней действие меры пресечения кончится, и будет снова эта трагикомедия в суде. К этому времени должно еще и пройти рассмотрение апелляционной жалобы, поскольку адвокаты точно ее подадут", - отмечает он.

Как сообщалось ранее, после оглашения решения суда адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что у его подзащитного нет средств для внесения залога. "У Мангера нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь", - сказал защитник.

Защита Мангера ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, а прокуратура добивалась ареста до 3 марта без залога.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, попаавший на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений с особой жестокостью по заказу).

11 февраля генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. 12 февраля Шевченковский суд Киева начал избирать В.Мангеру меру пресечения.