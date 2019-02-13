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Трамп в Белом доме заменил оставшийся от Обамы симулятор для игры в гольф

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп установил в Белом доме новый симулятор для игры в гольф, занявший целую комнату, сообщает в среду газета The Washington Post.

Симулятор для гольфа представляет собой большой видеоэкран, на котором можно выбрать гольф-поля по всему миру, отмечает газета.

Этот симулятор стоил порядка $50 тыс., его установили в одной из комнат в той части Белого Дома, где проживает Трамп, сообщает газета. Источники газеты рассказали, что Трамп лично оплатил расходы на симулятор.

Новый симулятор заменил предыдущую, менее продвинутую систему, установленную при предшественнике Трампа на посту президента - Бараке Обаме.

По данным газеты, новый симулятор появился в Белом доме несколько недель назад и Трамп им еще не пользовался.

По подсчетам газеты, Трамп побывал на реальном гольф-поле 139 раз, находясь в должности президента.

Однако этой зимой Трамп не играл в гольф в течение 69 дней на фоне разногласий с демократами по финансированию безопасности границ и "шатдауна". Вновь в гольф Трамп сыграл после этого перерыва - 2 февраля на одном из своих гольф-полей вместе со знаменитыми игроками в гольф Тайгером Вудсом и Джеком Никлаусом.

Сам Трамп неоднократно критиковал бывшего президента США Барака Обаму за излишнюю увлеченность гольфом. Так, в 2014 году он написал в твиттере: "Можно ли поверить, что при всех проблемах и трудностях, с которыми сталкивается США, президент Обама проводит день, играя в гольф?".

В то же время, отмечает газета, Обама проводил во время своих президентских сроков около 38 игр в гольф в год, а Трамп за год проводит порядка 70 игр.

Трамп, отмечает газета, стал не первым президентом, который обустраивает Белый Дом для своих хобби. Так, Дуайт Эйзенхауэр разместил в президентской резиденции лужайку для гольфа, а Ричард Никсон - дорожку для боулинга. Обама во время одного из своих сроков на посту президента переделал теннисный корт в баскетбольную площадку и установил симулятор для игры в гольф, сообщает газета.

Ранее издание Axios сообщило, что порядка 60% рабочего времени в расписании Трампа уделено не на публичные мероприятия, а на так называемый административный период, то есть непубличную работу. Это время, по утверждению издания, Трамп в основном проводит за просмотром телевизора, написанием сообщений в твиттере и за телефонными звонками.

Сам же Трамп в ответ на заметку Axios написал в твиттере, что "когда речь идет об "административном периоде", я работаю, а не отдыхаю".

Теги: США, Дональд Трамп

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