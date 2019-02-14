Европарламент примет резолюцию в защиту ДРСМД

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Европарламент проголосует в четверг за резолюцию с призывом к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как ключевого фактора безопасности и стабильности в Европе, а также нераспространения ядерного оружия.

Накануне на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге прошла дискуссия на эту тему, перед которой было оглашено заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини "о будущем договора и его влиянии на союз".

Глава дипломатии ЕС возложила особую ответственность за сохранение архитектуры контроля над ядерными вооружениями на страны, которые располагают самими большими их запасами, то есть Россию и США.

"Надо, чтобы продолжился диалог с целью сохранения ДРСМД, играющего ключевую роль для безопасности и стабильности Европы", - заявила Могерини.

"Договор не устарел и может быть спасен. Нельзя возвращаться к холодной войне, к гонке вооружений в Европе. Этот призыв обращен к обеим державам - участницам ДРСМД", - считает высокий представитель ЕС по иностранным делам.