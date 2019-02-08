В мире

США заявили, что не планируют размещать наземные крылатые ракеты в Европе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, сообщила в четверг телеканалу PBS заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Этого нет в планах... Последующие меры будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками. Пентагон взял на себя в этом инициативу и четко определил дальнейшие шаги", - сказала Томпсон, отвечая на вопрос, планирует ли Вашингтон размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе.

Ее также попросили прокомментировать сведения, полученные телеканалом, о том, что США сообщили союзникам по альянсу о планах начать испытания новой крылатой ракеты наземного базирования через полгода после выхода из ДРСМД.

"Во-первых, я никогда не буду рассказывать о наших дальнейших шагах (в этом вопросе - ИФ) и не буду говорить от имени своих коллег из министерства обороны. Важное место в этом вопросе уделяется консультированию с партнерами и союзниками", - заключила она.

Теги: США, ДРСМД
В мире
"Ъ" сообщил, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине 11 февраля"Ъ" сообщил, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине 11 февраля
Две женщины-сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человекаПодробнее
 WSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреляWSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреля
Как уточняет газета, значительная часть контингента должна покинуть Сирию уже в середине мартаПодробнее
 Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеРада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине
При этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателейПодробнее
 Третий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушенияТретий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушения
По данным The Daily Telegraph, Сергей Федотов в последний момент отказался уезжать вместе с Александром Петровым и Русланом БошировымПодробнее
Комитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 годаКомитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 года
Расследование возобновят на фоне победы Демократической партии на промежуточных выборах в КонгрессПодробнее
 США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"
Военные пока не подтвердили, что испытание прошло успешноПодробнее
 Украина вышла из координационных органов СНГУкраина вышла из координационных органов СНГ
Киев продолжит работать над расторжением договоров, заключенных в рамках содружестваПодробнее
 РФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техникиРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники
Соглашение о госкредите подписано и прошло в Москве внутригосударственные процедурыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреWSJ сообщил о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреляВ РоссииШойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военныхСпортСборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играхВ мире"Ъ" сообщил, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине 11 февраляВ РоссииОтставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказанияВ РоссииЗаконопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтении

Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"

В Австралии зафиксировали хакерскую атаку на сеть федерального парламента

США заявили, что не планируют размещать наземные крылатые ракеты в Европе

Женщина пострадала во время пожара в общежитии на Сахалине

Небензя заявил, что власти Косово провоцируют нестабильность на Балканах

"Ъ" сообщил, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине 11 февраля

"Ъ" сообщил, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине 11 февраляДве женщины-сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человека Подробнее

Три новых вспышки ящура выявлено в двух районах Приморья

Мадуро подписал письмо Трампу

Мэрия Новосибирска объявила очередное общественное обсуждение памятника Сталину

Hill сообщила о планах получить записи разговоров Трампа-младшего

Демократы Палаты представителей запросят суд предоставить записи переговоров сына президента перед встречей с Весельницкой Подробнее

Суд перенес рассмотрение апелляции экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Шойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военных

Шойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военныхРечь идет о выплатах вдовам, детям и родителям погибших военнослужащих Подробнее

Четыре землетрясения зарегистрированы вблизи Курил за сутки

Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Лучшей из россиянок с 16-м временем стала Маргарита Васильева Подробнее

Истребители РФ четырежды поднимались на перехват иностранных самолетов

Электроснабжение населенных пунктов Рязанской области полностью восстановлено

Один человек погиб и один пострадал при перестрелке в Ростове-на-Дону

Постпред РФ в ЕС заявил, что низшая точка в отношениях с Союзом пройдена

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 157

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');