США заявили, что не планируют размещать наземные крылатые ракеты в Европе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, сообщила в четверг телеканалу PBS заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Этого нет в планах... Последующие меры будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками. Пентагон взял на себя в этом инициативу и четко определил дальнейшие шаги", - сказала Томпсон, отвечая на вопрос, планирует ли Вашингтон размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе.

Ее также попросили прокомментировать сведения, полученные телеканалом, о том, что США сообщили союзникам по альянсу о планах начать испытания новой крылатой ракеты наземного базирования через полгода после выхода из ДРСМД.

"Во-первых, я никогда не буду рассказывать о наших дальнейших шагах (в этом вопросе - ИФ) и не буду говорить от имени своих коллег из министерства обороны. Важное место в этом вопросе уделяется консультированию с партнерами и союзниками", - заключила она.