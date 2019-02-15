ПриватБанк сообщил о решении Гаагского арбитража в свою пользу по спору об активах в Крыму

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Постоянная палата третейского суда в Гааге считает, что РФ нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению с Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций, экспроприировав активы украинского ПриватБанка в Крыму, говорится в сообщении украинского банка.

В этой связи финучреждение имеет право на возмещение, утверждает ПриватБанк, ссылаясь на обнародованное постоянной палатой третейского суда частичное арбитражное решение по иску банка против Российской Федерации об экспроприации его активов в Крыму. Сумму возможного возмещения банк оценивает более чем в $1 млрд.

"Арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований ПриватБанка против РФ. РФ нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме", - отмечает украинский госбанк.

Он уточняет, что об этом частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года стало известно в пятницу. "Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате ПриватБанку за незаконные действия РФ, на следующий этап арбитражного разбирательства. ПриватБанк намерен получить возмещение в размере более $1 млрд", - заявляет ПриватБанк.

Как сообщалось, в Гаагском арбитраже рассматривается целый ряд подобных дел к РФ. Их участниками, в частности, являются "Нафтогаз Украины", "Укрнафта", бизнесмен Игорь Коломойский, "Днипроазот".

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и еще 18 компаний, которые первыми подали подобный иск в июне 2015 года, добились позитивного для них решения: Гаагский арбитраж 2 мая 2018 года присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-месячный LIBOR+1%.

Комментируя это решение суда, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - сказал Песков.