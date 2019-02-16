В мире

Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в апреле в Пекине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в конце апреля в Пекине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы с нетерпением ожидаем второго форума "Один пояс - один путь", где будет участвовать президент Путин", - сказал он на встрече с членом Политбюро ЦК КПК и Госсовета КНР Яном Цзечи.

"В свою очередь рассчитываем на успешное участие председателя Си Цзиньпина в ходе его визита в Россию также и в международном Петербургском экономическом форуме в качестве главного гостя", - добавил российский министр.

Лавров также отметил, что в Москве "разделяют удовлетворение Пекина состоянием российско-китайского стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия".

В первом международном форуме "Один пояс - один путь", который прошел в мае 2017 года в Пекине, приняли участие руководители 29 государств и международных организаций. На нем обсуждались пути углубления экономического взаимодействия между странами, которые входят в Экономический пояс Шелкового пути, в частности, формирования транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Азии и Европы.

Теги: Россия, Китай, Владимир Путин
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