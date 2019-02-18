В ЛНР зафиксировали шесть обстрелов с украинской стороны за сутки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины шесть раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 17 февраля 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов", - говорится в сообщении.

По данным представительства, обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Калиново, Молодежное, Смелое, Санжаровка и Золотое-5. В сообщении отмечается, что при обстрелах украинские военные использовали минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые управляемые ракеты, гранатомёты АГС, БМП, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.