Глава СБУ обвинил РФ в разыгрывании "религиозной карты" на Украине для вмешательства в выборы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что Российская Федерация используют религиозную тематику для дестабилизации ситуации на Украине и вмешательства в избирательный процесс.

В понедельник в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов, Грицак подчеркнул, что вмешательство в проведение выборов на Украине будет. "Ключевое - максимальная дестабилизация оперативной обстановки вплоть до совершения тяжких преступлений", - сказал он.

Глава СБУ заверил, что совместно правоохранительные органы Украины сделают все, чтобы выборы в стране состоялись. Выборы президента Украины намечены на 31 марта.

Говоря о том, от кого силовые структуры Украины ожидают вмешательства, глава СБУ ответил: "Со стороны Российской Федерации. В последнее время фиксируем, как разыгрывается "религиозная карта", чтобы дестабилизировать ситуацию".

При этом Грицак подчеркнул, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) непосредственно не задействована в этом процессе. "Нет оснований говорить, что задействованы представители этой церкви... Ставится задача ... запугать представителей УПЦ (МП), чтобы их реакция была наиболее природной", - отметил глава СБУ.