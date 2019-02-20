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NYT сообщила, что Трамп пытался повлиять на расследование дела его экс-юриста

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп добивался передачи расследования по делу его экс-адвоката Майкла Коэна прокурору-стороннику американского лидера, сообщила во вторник газета The New York Times.

Как рассказали источники газеты, Трамп обратился с просьбой о передаче дела к Мэтью Уитэкеру, который с ноября 2018 до февраля 2019 года исполнял обязанности министра юстиции США. По утверждению газеты, президент предложил поручить расследование генеральному прокурору Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берману, поддерживающему Трампа. Однако Уитэкер отказал Дональду Трампу, так как Джефри Берман ранее заявил, что не будет заниматься делом.

Как указывает The New York Times, утверждения могут свидетельствовать о препятствовании правосудию со стороны Дональда Трампа.

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в декабре был осужден на три года за серию преступлений, включая финансовые нарушения во время президентской кампании и выплату отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с нынешним президентом США. Сам адвокат ранее заявил, что берет на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения, налоговые махинации и ложные показания Конгрессу США. В ходе судебного заседания Коэн заявил судье, что Трамп вынудил его пойти "по пути тьмы" и что его слабостью была его слепая преданность нынешнему президенту США.

Теги: США, Дональд Трамп

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