Экс-адвокат Трампа начнет отбывать трехлетний тюремный срок на два месяца позже

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Окружной судья Уильям Поули удовлетворил ходатайство об отсрочке на 60 дней тюремного срока для бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, сообщает в среду американское издание The Hill.

"Адвокаты Коэна подали ходатайство о 60-дневной отсрочке (для направления Коэна в тюрьму - ИФ), ссылаясь на то, что он должен оправиться от недавней операции на плече, а также подготовиться к ожидаемым показаниям в конгрессе перед тремя комитетами в конце этого месяца", - пишет издание.

Таким образом, Коэн начнет отбывать тюремный срок 6 мая. До того, как судья удовлетворил ходатайство, срок для Коэна должен был начаться в марте.

Ранее федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Трампа в организации выплаты отступных в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

Коэна в итоге приговорили к трем годам лишения свободы. Ранее экс-адвокат Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.