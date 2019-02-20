Порошенко заявил на Генассамблее ООН, что РФ готовит военный удар по Украине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Эскалация напряженности в отношениях между Россией и Украиной до уровня полномасштабной войны вполне реальна ввиду концентрации у украинской границы крупной военной группировки РФ, заявил президент Петр Порошенко.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал Порошенко в среду в ходе дебатов в Генассамблее ООН.

В связи с этим он указал на необходимость обеспечить мониторинг ситуации вдоль российской границы с Украиной.

"Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тысяч боевиков, а также 2,1 тысяча военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч" - заявил Порошенко.

Президент Украины рассказал, что противники украинской армии в Донбассе располагают 496 танками, 938 бронированными боевыми машинами, 128 реактивными системами залпового огня, 776 артиллерийскими системами, в том числе.

Он также утверждал, что миссия ОБСЕ в 2018 году неоднократно фиксировала конвои военной техники, которые пересекали участок российско-украинской границы, не контролируемый властями в Киеве. По словам Порошенко, чтобы скрыть поставки вооружения и военной техники в Донбасс, Россия блокирует деятельность миссии ОБСЕ вблизи неконтролируемой украинско-российский границы.

О лишении РФ права вето

Порошенко также заявил, что пришло время лишить права вето в Совете Безопасности ООН Российскую Федерацию.

"Возможно, пришло время поставить Россию на место - начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?" - сказал Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.

Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".

Кроме того, Порошенко призвал Россию к имплементации Минских соглашений.

"Я призываю Россию как сторону конфликта выполнить свои обязательства по Минским договоренностям", - сказал президент Украины.