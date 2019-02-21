Правительство Казахстана отправлено в отставку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг подписал указ об отставке правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича", - говорится в указе.

Согласно документу, члены нынешнего правительства будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее в четверг Назарбаев заявил о намерении отправить кабмин Казахстана в отставку. Глава государства пояснил, что инициированные им Третья модернизация и "План нации - 100 конкретных шагов" были направлены на ускоренное проведение структурных реформ. Полная реализация Пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли малого и среднего бизнеса и снижению доли госсектора в экономике, "расчистке" банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе.

Однако "по многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не достигнуты", - сказал Назарбаев.