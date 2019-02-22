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РФ начала переговоры с Индией о совместном производстве истребителей МиГ-35

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры с индийской корпорацией HAL о совместном производстве истребителей МиГ-35, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Тендер (на 110 легких истребителей - ИФ) официально не объявлен, пока получено только приглашение к участию в нем. В соответствии с его условиями иностранные участники выступают совместно с индийскими "стратегическими партнерами", - сказал Пунчук.

"Стратегический партнер России в области авиастроения - индийская корпорация HAL, сотрудничество с которой успешно развивается уже много десятилетий. Поэтому мы ведем диалог с представителями корпорации о совместном участии в проекте", - заявил замглавы ФСВТС России.

Теги: Россия, Индия, МиГ-35
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