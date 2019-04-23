Поиск

Tesla собралась запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Компания Tesla Inc. планирует запустить сервис беспилотного такси в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление основателя и главы компании Илона Маска.

Выступая на мероприятии для инвесторов и аналитиков в штаб-квартире компании в городе Пало-Альто в штате Калифорния, Маск сказал, что уже к середине следующего года более миллиона автомобилей Tesla, способные ездить без вмешательства водителя, появятся на дорогах в США. Он рассчитывает получить одобрение регулирующих органов, которое позволит запустить сервис роботакси в стране, к концу 2020 года.

Заказать беспилотное такси можно будет с помощью специального мобильного приложения. Владельцы машин Tesla также смогут сдавать свои авто под услуги такси. Компания будет взимать с них комиссию в размере 25-30%, как это делают сервисы такси Uber и Lyft.

Акции Tesla подешевели на 3,9% в понедельник. Большую часть потерь они понесли перед мероприятием, которое началось ближе к концу торговой сессии. В ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии акции немного восстановились.

Tesla

Новости по теме

Новости

Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии

Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии

Загрязненная российская нефть дошла до ЕС и Украины

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из-за некачественной нефти из РФ

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из-за некачественной нефти из РФ

По итогам обработки более 99% протоколов Зеленский набрал 73,23% голосов

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Что случилось этой ночью: вторник, 23 апреля

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Поезд Ким Чен Ына в среду приедет в Россию

Поезд Ким Чен Ына в среду приедет в Россию

Два внеплановых самолета из Пхеньяна приземлились в аэропорту Владивостока

Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');