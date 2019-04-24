В ходе войны в Сирии разрушено до 70% инфраструктуры крупных городов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В ходе войны в Сирии от 40% до 70% инфраструктуры крупных городов было разрушено, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"За период войны с международным терроризмом экономике страны нанесен огромный ущерб. От 40% до 70% инфраструктуры крупных городов и населенных пунктов практически разрушено", - заявил Мизинцев в среду на "круглом столе" в рамках Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, более 6 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий.

Сейчас, отметил генерал-полковник, в места довоенного проживания вернулись более 1,7 млн человек, в том числе 429 тыс. - из-за границы.