Поиск

В ходе войны в Сирии разрушено до 70% инфраструктуры крупных городов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В ходе войны в Сирии от 40% до 70% инфраструктуры крупных городов было разрушено, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"За период войны с международным терроризмом экономике страны нанесен огромный ущерб. От 40% до 70% инфраструктуры крупных городов и населенных пунктов практически разрушено", - заявил Мизинцев в среду на "круглом столе" в рамках Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, более 6 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий.

Сейчас, отметил генерал-полковник, в места довоенного проживания вернулись более 1,7 млн человек, в том числе 429 тыс. - из-за границы.

Сирия

Новости

Порошенко обвинил РФ в подготовке аннексии Донбасса

Порошенко обвинил РФ в подготовке аннексии Донбасса

Украина пожаловалась в СБ ООН на упрощенную выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак на похоронах жертв

Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак на похоронах жертв

"Чистая" нефть из РФ начала поступать на белорусский НПЗ "Нафтан"

"Чистая" нефть из РФ начала поступать на белорусский НПЗ "Нафтан"

Власти извинились перед японцами за принудительную стерилизацию

Французский суд вызвал братьев Навальных в качестве свидетелей по делу "Ив Роше"

Французский суд вызвал братьев Навальных в качестве свидетелей по делу "Ив Роше"

Что случилось этой ночью: среда, 24 апреля

Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 359

Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 359

Белый дом объявил даты торговых переговоров с Китаем

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');