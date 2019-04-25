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Одного из смертников на Шри-Ланке арестовали до теракта, но затем отпустили

Он и его брат оказались сыновьями влиятельного торговца пряностями

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Полиция арестовывала одного из будущих смертников, устроивших пасхальные теракты на Шри-Ланке, однако потом отпустила его, сообщает в четверг CNN со ссылкой на местных официальных лиц.

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Подозреваемый - Ильхам Ахмед Ибрагим - подорвал себя в воскресенье в отеле Cinnamon Grand в Коломбо. Его брат - Имсат Ахмед Ибрагим - также был смертником.

Оба погибших - сыновья крупнейшего на Шри-Ланке торговца пряностями Мохамеда Юсуфа Ибрагима. Он задержан; полиция считает, что он подстрекал сыновей к совершению терактов, а также оказывал им непосредственную помощь при подготовке к взрывам.

Под стражу взяты также все члены его семьи, находящиеся в стране.

В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Теракты произошли в церквях и дорогих отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников. Они были гражданами Шри-Ланки, финансово независимыми и хорошо образованными; многие из них жили и учились за границей.

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Шри-Ланка

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