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Люксембург простился с бывшим главой страны, великим герцогом Жаном

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Церемония прощания с великим герцогом Жаном состоялась в соборе Нотр-Дам Люксембурга в субботу.

Бывший глава государства великий герцог Люксембургский Жан скончался 23 апреля в возрасте 98 лет.

Великий герцог Жан был представителем Пармских Бурбонов. Он старший сын великой герцогини Шарлотты Люксембургской.

В ноябре 1942 года вступил в британскую армию. В 1944 году участвовал в Нормандской операции.

Жан сменил во главе Люксембурга великую герцогиню Шарлотту 12 ноября 1964 года. 7 октября 2000 года он отрекся от престола в пользу своего сына Анри, нынешнего главы люксембургского государства.

Церемония проходила в присутствии представителей европейских монархических семей и правительств ряда зарубежных стран. Бельгийский королевский двор был представлен значительной делегацией во главе с королем Филиппом и королевой Матильдой. Между монархическими семьями Люксембурга и Бельгии существуют родственные связи.

Попрощаться с великим герцогом Жаном прибыл председатель Европейской комиссии, бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.

Церемонию транслировал в прямом эфире телеканал RTL TVI.

Люксембург герцог Жан

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