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Польша отменила визит делегации Израиля из-за вопроса о еврейской собственности

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Визит израильской делегации во главе с министром социального равенства Эли Коэном в Польшу отменен, сообщил польский МИД в понедельник.

"Польша приняла решение отменить визит официальных представителей Израиля после того, как израильская сторона в последнюю минуту изменила состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться, главным образом, на вопросах, связанных с реституцией собственности", - говорится в заявлении министерства.

Польша считает, что вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время холокоста в период Второй мировой войны, закрыт.

Визит израильской делегации был запланирован на 13 мая.

Польша Израиль

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