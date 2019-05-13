После столкновений христиан и мусульман на Шри-Ланке ввели комендантский час

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки после беспорядков, направленных против мусульманской общины, приняли решение ввести комендантский час по всей стране, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление местной полиции.

В полиции отметили, что первоначально в понедельник комендантский час ввели в трех районах страны после серии нападений, организованных христианами, на мечети и коммерческие предприятия, принадлежащие мусульманам.

Однако затем беспорядки перекинулись на несколько районов к северу от столицы Коломбо, и власти распространили действие комендантского часа на всю страну, отметили в полиции.

Около 70% населения Шри-Ланки исповедуют буддизм, ислам - более 9,5%, христианство - более 7%.

Ситуация на Шри-Ланке обострилась после терактов 21 апреля. В день празднования католической Пасхи в нескольких христианских храмах и в отелях на Шри-Ланке произошли взрывы, жертвами которых стали 257 человек. Нападение совершила, предположительно, радикальная исламская группировки "Таухид Джамаат" (запрещена в РФ).