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Пентагон подготовил план по отправке до 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием, сообщает New York Times.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на прошедшей в четверг встрече помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, который предусматривает отправку на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, в случае если Иран нападет на американских военных или ускорит работу над ядерным оружием, заявили изданию чиновники администрации.

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