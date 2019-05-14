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Американцы предупредили об угрозе терактов в Израиле во время "Евровидения"

Теракты возможны из-за годовщины открытия посольства США в Иерусалиме, совпавшей по времени с музыкальным конкурсом

Американцы предупредили об угрозе терактов в Израиле во время "Евровидения"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Посольство США в Иерусалиме призвало американских граждан в Израиле к бдительности и осторожности из-за угрозы терактов и ракетных обстрелов, сообщает во вторник газета Yedioth Ahronoth.

В американской дипмиссии отметили, что террористические акты могут совпасть по времени с проведением в Тель-Авиве музыкального конкурса "Евровидение".

"Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину (со дня открытия посольства США в Иерусалиме - ИФ), которая совпадает с проведением конкурса "Евровидения" в Тель-Авиве и Днем Накбы (который отмечают палестинские арабы 15 мая - ИФ)", - говорится в сообщении посольства США.

В нем указывается, что американские граждане должны "проявлять бдительность и предпринять необходимые шаги и меры безопасности".

Во вторник в Тель-Авиве пройдет первый полуфинал "Евровидения". На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии. Шоу начнется с выступления победительницы прошлого года - израильской певицы Нетты Барзилай.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести посольство Израиля из Тель-Авива в Иерусалим и затем реализовал его. Церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоялась 14 мая 2018 года. У палестинцев это решение вызвало резкую критику, а в день переноса посольства на границе сектора Газа прошли массовые протесты.

Ожидается, что во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в церемонии, приуроченной к годовщине открытия посольства США в Иерусалиме.

Израиль

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