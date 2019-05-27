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Рада в четверг рассмотрит вопрос об отставке украинского правительства

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины в четверг, как ожидается, рассмотрит вопрос отставки кабинета министров Украины, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"На четверг, как мы договаривались на предыдущей неделе, планируется блок вопросов аграрной политики, но также, согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров Украины", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады в понедельник.

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Спикер напомнил, что согласно законодательству, у парламента есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса. "Мы входим в эти 10 дней на этой неделе, и поэтому также даю поручение комитету правовой политики рассмотреть в среду на комитете вопрос, чтобы в четверг мы могли рассмотреть этот вопрос - об отставке кабинета министра и премьер-министра", - сказал Парубий.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва. После этого Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

24 мая руководитель пресс-службы аппарата Верховной рады Ирина Кармелюк сообщила, что заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в украинском парламенте.

Украина Верховная рада

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