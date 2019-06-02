Один человек погиб при обрушении крыши сцены на фестивале на Украине

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Непогода в Днепропетровской области Украины привела к обрушению крыши сцены музыкального фестиваля Kozak Fest и гибели человека.

"В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest у села Жовтоолександровка была снесена крыша, частично повреждена сцена - вследствие чего погиб один человек и два человека пострадали: женщина получила перелом ноги у мужчины - перелом ступни", - сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области в воскресенье.

По ее данным, спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек.

Этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня, из-за урагана, пронесшегося накануне по Днепропетровской области.

Музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в инстаграм написал, что в страшный ураган "на фестивале обрушилась крыша сцены", и "могут быть пострадавшие". Он добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя", "образуется хаос, падают деревья".