Сингапурские истребители сопровождали пассажирский борт после сигнала о бомбе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Два истребителя F-15 ВВС Сингапура поднимались в воздух для сопровождения пассажирского самолета FlyScoot из-за сообщения о заложенной на борту бомбе, сообщил министр обороны страны Н Эн Хэнь на своей странице в фейсбуке.

Самолет следовал из филиппинского города Себу. Глава Минобороны Сингапура отметил, что угроза взрыва в самолете оказалась ложной.

По данным англоязычной сингапурской газеты The Straits Times, никто из 144 пассажиров и шести членов экипажа не пострадали. Им пришлось пройти досмотр.

Авиакомпания FlyScoot - бюджетная сигнапурская компания, "дочка" национального авиаперевозчика Singapore Airlines.