Японки начали сбор подписей против дресс-кода с высокими каблуками
Они просят законодательно запретить работодателям выдвигать такое требование
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Японии начали сбор подписей за отмену правил, по которым во многих организациях женщин обязывают приходить на работу в туфлях на высоком каблуке. Запустила кампанию актриса и писательница Юми Исикава, пишет Guardian.
В петиции она объяснила, что периодически работает распорядителем похорон, ей приходится много времени проводить "на ногах", а компания обязывает ее носить туфли на высоких каблуках. Юми Исикава подчеркивает, что такая обувь может травмировать ноги, приводить к нарушению кровообращения и изменению нагрузки на позвоночник, что чревато различными проблемами со здоровьем. В то же время мужчины на такой же работе носить каблуки не должны. Использование обуви без каблуков, аналогичной мужским ботинкам, сделало бы эту работу легче, считает инициатор кампании.
На 15:24 по московскому времени 3 июня петицию, размещенную на сайте Change.org, подписали 18 926 человек. В тексте содержится требование принять закон, который запрещал бы работодателям заставлять женщин носить каблуки.
1万人を超えました！— 石川優実@#KuToo署名中👞👠 (@ishikawa_yumi) February 21, 2019
メールアドレスとお名前だけで署名ができます。
問題点:
①性別によって同じ職場で強制される服装が違うこと
②健康を害してまで強制されるマナーとは？
「厚生労働省宛: #KuToo 職場でのヒール・パンプスの強制をなくしたい！」 https://t.co/q61K5E2TVw @change_jpより
В соцсетях участники кампании продвигают ее с хэштегом "#KuToo". Это выражение построено на игре слов: японских "kutsu" (обувь), "kutsuu" (боль) и англоязычного хэштега "#MeToo", который используют в кампаниях по борьбе с сексуальными домогательствами.
По словам участниц нынешней кампании, в Японии во многих организациях ношение высоких каблуков является практически обязательным требованием, в том числе и к соискательницам вакансий.
Юми Исикава уже обсудила проблему с представителем министерства труда, это оказалась женщина. Ее собеседница отметила, что впервые подобное требование доходит до министерства, и добавила, что лично она симпатизирует участницам кампании. Официального комментария в министерстве Guardian пока не получила.