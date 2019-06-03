Японки начали сбор подписей против дресс-кода с высокими каблуками

Они просят законодательно запретить работодателям выдвигать такое требование

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Японии начали сбор подписей за отмену правил, по которым во многих организациях женщин обязывают приходить на работу в туфлях на высоком каблуке. Запустила кампанию актриса и писательница Юми Исикава, пишет Guardian.

В петиции она объяснила, что периодически работает распорядителем похорон, ей приходится много времени проводить "на ногах", а компания обязывает ее носить туфли на высоких каблуках. Юми Исикава подчеркивает, что такая обувь может травмировать ноги, приводить к нарушению кровообращения и изменению нагрузки на позвоночник, что чревато различными проблемами со здоровьем. В то же время мужчины на такой же работе носить каблуки не должны. Использование обуви без каблуков, аналогичной мужским ботинкам, сделало бы эту работу легче, считает инициатор кампании.

На 15:24 по московскому времени 3 июня петицию, размещенную на сайте Change.org, подписали 18 926 человек. В тексте содержится требование принять закон, который запрещал бы работодателям заставлять женщин носить каблуки.

В соцсетях участники кампании продвигают ее с хэштегом "#KuToo". Это выражение построено на игре слов: японских "kutsu" (обувь), "kutsuu" (боль) и англоязычного хэштега "#MeToo", который используют в кампаниях по борьбе с сексуальными домогательствами.

По словам участниц нынешней кампании, в Японии во многих организациях ношение высоких каблуков является практически обязательным требованием, в том числе и к соискательницам вакансий.

Юми Исикава уже обсудила проблему с представителем министерства труда, это оказалась женщина. Ее собеседница отметила, что впервые подобное требование доходит до министерства, и добавила, что лично она симпатизирует участницам кампании. Официального комментария в министерстве Guardian пока не получила.