В ПАСЕ предложили сохранять за депутатами голос при пересмотре полномочий их делегации

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

"Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий (делегации - ИФ) нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным (в ПАСЕ - ИФ) и право высказываться на заседаниях", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Кроме того, в комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций.

Ожидается, что одобренный в среду проект резолюции будет рассмотрен 24 июня в Страсбурге на пленарной сессии Ассамблеи.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы соответствует ожиданиям России.

"Система санкций осталась, но с ограничениями. Это именно то, чего мы ожидали, то есть в данном случае речь идет о том, в регламенте ПАСЕ черным по белому санкции остаются, но из них уходит то, что не устраивало нас, те вещи, которые в принципе не могут применяться, с нашей точки зрения, к парламентским делегациям, направленным страновыми парламентами - лишение права голоса и тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других межпарламентских организациях", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

При этом он отметил, что для формирования окончательного представления о предлагаемом регламентным комитетом ПАСЕ решении необходимо тщательно изучить текст. "В случае, если он (текст) нас устроит, то я думаю, что мы в содружестве с МИДом и Советом Федерации примем предварительное решение - у нас еще есть время до межведомственной комиссии по делам Совета Европы, которая состоится 11 июня", - сказал он.

"Окончательное решение будет приниматься руководством страны", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос о возможности направления российской делегации в ПАСЕ.

Апрельская резолюция Страсбурга

В апреле в Страсбурге была принята резолюция и рекомендации, предлагающие создание "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей своих обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании.

"ПАСЕ предложила "процедуру совместного реагирования" с вовлечением как уставных органов Совета Европы, так и генерального секретаря в случае, если страна-участница нарушает уставные обязательства или не соблюдает фундаментальные принципы и ценности", - говорилось в пояснении пресс-службы СЕ.

В резолюции и рекомендации, базирующихся на докладе депутата от Нидерландов Тини Кокса, поэтапная процедура включает "уведомление соответствующего государства-участника, ряд конкретных и определенных шагов, таких, как скоординированный диалог с этим государством".

Кроме того, предусмотрено учреждение специальной мониторинговой процедуры, включающей совместную целевую группу, обнародование публичного заявления.

В заключение - принятие решения на основе статей седьмой, восьмой или девятой Устава СЕ, которое предусматривает приостановку или выход из организации.

Для каждого из этих шагов должно быть установлено фиксированное время по совместной договоренности ПАСЕ, Комитета министров СЕ (КМСЕ) или генерального секретаря.

Эти процедуры должны запускаться ПАСЕ, КМСЕ (комитет министров Совета Европы - ИФ) или генсеком организации, и все три стороны должны в них участвовать.

Эти шаги направлены на то, чтобы меры, которые принимаются в отношении отдельных стран, имели бы "более прочную юридическую основу, авторитет, эффект, значимость, обоснованность и синергию".

Резолюцию поддержали 105 депутатов, "против" высказались 30 человек, 16 воздержались. Рекомендация принята 108 голосами "за", 37 депутатов проголосовали "против", 12 воздержались.

После этого постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что принятые на сессии ПАСЕ рекомендации и резолюция дают шанс на дальнейшую работу России с ассамблеей.

"Сам текст резолюции и рекомендаций имеет компромиссный характер, но это немножечко приоткрывает форточку для дальнейшей работы", - сказал он.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.