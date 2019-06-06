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Рада отказала Зеленскому в увольнении третьего за день топ-чиновника

Рада отказала Зеленскому в увольнении третьего за день топ-чиновника
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Верховная рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект постановления президента Украины Владимира Зеленского поддержали 78 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг при 226 минимально необходимых голосов.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Ни один из этих документов не получил поддержки парламента.

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, рассмотрев представление Зеленского, не дал конкретные рекомендации Верховной раде, поддерживать или нет увольнение Грицака.

Украина Верховная рада Владимир Зеленский СБУ

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