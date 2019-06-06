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Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины

Депутаты отклонили соответствующее представление президента Зеленского

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Верховная рада отклонила представление президента Украины Владимира Зеленского об отставке главы Минобороны Степана Полторака. За этот документ проголосовали 67 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент "Интерфакса".

Против отставки министра поступило 48 голосов.

Ранее в четверг Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Депутаты отклонили и постановление о его увольнении по собственному желанию, и представление президента.

Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая. Все эти чиновники ранее подавали заявления об отставке.

30 мая Рада отказалась отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Верховная рада Владимир Зеленский Минобороны Степан Полторак Украина

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