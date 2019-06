СМИ сообщили об окончательном одобрении Ватиканом изменения текста "Отче наш"

Также папа римский одобрил изменение гимна «Слава в вышних Богу»

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск окончательно утвердил изменение итальянского текста молитвы "Отче наш", сообщило итальянское католическое издание Avvenirе. Газета написала об этом 22 мая, российские СМИ обратили на это внимание только сейчас. Официальных сообщений об изменениях на сайте Ватикана и Osservatore Romano пока не было.

Речь идет о новой редакции итальянского перевода книги "Миссал", которая устанавливает определяющей порядок проведения мессы и включает тексты молитв. В "Отче наш" фразу "Не введи нас во искушение" (Non indurci in tentazione) заменят на "Не дай нам впасть в искушение"" (Non abbandonarci alla tentazione).

Комментируя этот вопрос, папа римский ранее говорил, что используемая формулировка предполагает, что Бог провоцирует людей на искушение, тогда как вина в искушении лежит на самом человеке.

Также будет изменено начало гимна "Слава в вышних Богу" (Gloria): вместо фразы "мир людям доброй воли" там будет "мир на Земле людям, возлюбленным Господом".

О том, что эти изменения окончательно одобрены, 22 мая было объявлено на генеральной ассамблее Конференции католических епископов Италии, пишет Avvenir. Когда именно начнут выходит печатные материала с принятыми изменениями, издание не знает. Оно предполагает, что это произойдет через несколько месяцев.

Изменения "Миссала" в Ватикане обсуждали и готовили на протяжении 16 лет.