Поиск

СМИ сообщили об окончательном одобрении Ватиканом изменения текста "Отче наш"

Также папа римский одобрил изменение гимна «Слава в вышних Богу»

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск окончательно утвердил изменение итальянского текста молитвы "Отче наш", сообщило итальянское католическое издание Avvenirе. Газета написала об этом 22 мая, российские СМИ обратили на это внимание только сейчас. Официальных сообщений об изменениях на сайте Ватикана и Osservatore Romano пока не было.

Речь идет о новой редакции итальянского перевода книги "Миссал", которая устанавливает определяющей порядок проведения мессы и включает тексты молитв. В "Отче наш" фразу "Не введи нас во искушение" (Non indurci in tentazione) заменят на "Не дай нам впасть в искушение"" (Non abbandonarci alla tentazione).

Комментируя этот вопрос, папа римский ранее говорил, что используемая формулировка предполагает, что Бог провоцирует людей на искушение, тогда как вина в искушении лежит на самом человеке.

Также будет изменено начало гимна "Слава в вышних Богу" (Gloria): вместо фразы "мир людям доброй воли" там будет "мир на Земле людям, возлюбленным Господом".

О том, что эти изменения окончательно одобрены, 22 мая было объявлено на генеральной ассамблее Конференции католических епископов Италии, пишет Avvenir. Когда именно начнут выходит печатные материала с принятыми изменениями, издание не знает. Оно предполагает, что это произойдет через несколько месяцев.

Изменения "Миссала" в Ватикане обсуждали и готовили на протяжении 16 лет.

Ватикан Франциск

Новости

Путин заверил европейцев, что России не нужен развал их стран

Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Boeing собрался заключить с Китаем один из крупнейших контрактов в своей истории

ПМЭФ-2019

Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Рада отказала Зеленскому в увольнении третьего за день топ-чиновника

Рада отказала Зеленскому в увольнении третьего за день топ-чиновника

Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины

ПМЭФ-2019

Венесуэла отказалась от нового российского оружия

Венесуэла отказалась от нового российского оружия

Рада отказалась уволить Климкина с поста главы МИД Украины

Рада отказалась уволить Климкина с поста главы МИД Украины
ПМЭФ-2019

В 2018 году Россия поставила на экспорт вооружения на $5,7 млрд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');