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Американский пилотируемый корабль Starliner запустят к МКС не ранее 11 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Повторная попытка запуска нового американского корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с двумя астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС), который был отменен во вторник за два часа до старта, будет предпринята не ранее 11 мая, сообщило NASA.

По предварительным данным, запуск предполагается осуществить в пятницу в 20:55 по времени Восточного побережья США (в субботу в 03:55 по Москве).

Как сообщало агентство, во время подготовки к запуску во второй ступени ракеты-носителя Atlas V была обнаружена неисправность кислородного клапана.

"Отсрочка (запуска) позволит командам завершить анализ данных о клапане регулирования давления в баке с жидким кислородом верхней ступени ракеты Atlas V "Кентавр" и определить, необходимо ли заменить клапан", - говорится в сообщении NASA.

На Starliner к МКС должны отправиться астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые пробудут на ней около недели.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве создателя новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Корпорация Boeing получила свыше $5 млрд на разработку и производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.

Boeing NASA Starliner МКС
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