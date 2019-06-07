Канадский суд назначил дату слушаний по делу финдиректора Huawei

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Канадский суд принял предложение команды защиты финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, и назначил слушания по делу на январь 2020 года, сообщают местные СМИ.

Защитник Мэн Ваньчжоу Дэвид Мартин заявил журналистам, что предложил суду шесть блоков дат судебных заседаний в течение следующих 16 месяцев.

По его словам, такой график позволит завершить рассмотрение дела его подзащитной в течение двух лет.

1 декабря прошлого года Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана. После этого она была отпущена под залог и остается в Ванкувере.