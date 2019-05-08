Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.

Суд в ходе сегодняшнего заседания не смог установить дату начала официальных слушаний дела об экстрадиции Ваньчжоу из Канады в США. 23 сентября суд заслушает новые представления адвокатов и прокурора о назначении времени начала процесса.

Как сообщалось, 1 декабря 2018 года финдиректор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана. 6 декабря было принято решение о ее аресте. После этого она была отпущена под залог и остается в Ванкувере.

В пятницу начался процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Этот процесс происходит при участии суда, и если суд решит, что ее действительно следует экстрадировать, то затем окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Канады.

Эксперты отмечают, что дело может затянуться на несколько лет.