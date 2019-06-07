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Что случилось этой ночью: пятница, 7 июня

Госпитализация Маргариты Симоньян, перенос слушаний по делу Ассанжа, выход Голландии в финал Лиги наций

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Главреда RT госпитализировали после инцидента с юристом ФБК. Любовь Соболь пыталась взять у Маргариты Симоньян комментарий по поводу антикоррупционного расследования. Маргарите Симоньян стало плохо, и ее оставили в больнице на сутки.

– В Верховной раде вновь представят к увольнению украинских министров и силовиков. Ранее депутаты отклонили предложение уволить высокопоставленных чиновников. Администрация президента Зеленского попытается провести увольнения как можно быстрее.

– Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены. Минюст США все же предъявит Ассанжу дополнительные обвинения. Сейчас основатель сайта WikiLeaks отбывает наказание за нарушение условий освобождения под залог.

– Люк корабля "Союз" оказался тесен для российского робота FEDOR. Специалистам придется переделать конструкцию робота. FEDOR отправится на орбиту в августе этого года.

– Футболисты сборной Голландии победили Англию и вышли в финал Лиги наций. В финале голландцы сыграют с португальцами. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

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