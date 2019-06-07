Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Заседание суда по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдет 14 июня в суде лондонского района Белмарш.

"Первое слушание по вопросу об экстрадиции в США, ранее запланированное на 12 июня, перенесено на 14 июня. Слушание пройдет в магистратском суде Белмарша", - сообщает WikiLeaks в своем Twitter.

Также организация заявила, что Минюст США планирует предъявить Ассанжу дополнительные обвинения.

"Минюст Трампа настолько отчаянно выстраивает дело против Ассанжа, что использует в качестве главного свидетеля социопата, осужденного мошенника и сексуального преступника...", - отмечается в сообщении.

Согласно документам, представленным организацией, речь идет об информаторе ФБР Сигурдуре Тордарсоне, который выдавал себя за Ассанжа, был заключен под стражу за фальсификацию документов, а также за многочисленные случаи мошенничества и педофилии.

По данным нидерландского телеканала NOS, на который ссылается WikiLeaks, Тордарсон на прошлой неделе прибыл в Великобританию, где был "всесторонне допрошен" в рамках подготовки новых обвинений против Ассанжа.

Отмечается, что 6 мая специальный агент ФБР Меган Браун, возглавляющая расследование ведомства против Ассанжа, вместе с прокурором Келлен Двайер из восточного округа Вирджинии летала в Исландию для допроса Тардарсона.

27 мая Тардарсон был привезен в Вашингтон, где находился до 1 июня.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет Асанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

В Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам журналист заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности.