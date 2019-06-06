Главреда RT госпитализировали после инцидента с юристом ФБК

Любовь Соболь пыталась взять у Маргариты Симоньян комментарий по поводу антикоррупционного расследования

Маргарита Симоньян (архив) Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян госпитализирована после встречи с кандидатом в Московскую городскую думу, юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Об этом сообщил телеканал RT.

Симоньян и Соболь встретились в редакции радиостанции "Эхо Москвы", где Симоньян должна была участвовать в программе "Все сложно". Симоньян, сославшись на сотрудников "Эха", рассказала, что Соболь караулила ее полчаса. Соболь подошла к Симоньян и попросила дать комментарий о новом расследовании ФБК, однако главред RT отказалась отвечать без предварительной договоренности с пресс-службой канала. Соболь стала настаивать, и Симоньян сказала, что собеседница ей не нравится и ей нельзя нервничать из-за беременности. Впоследствии эфир был сорван.

"Не знаю (насколько все серьезно - ИФ), врачи сказали, что надо оставаться в больнице", - сообщила Симоньян "Интерфаксу" в четверг. "Пока меня госпитализируют на сутки... Угроза прерывания беременности, что может быть на 18 неделе?" - уточнила Симоньян.

Любовь Соболь опубликовала видеозапись разговора с Симоньян в своем твиттере. Она раскритиковала журналистку за то, что беременность мешает ей дать комментарий на вопрос о коррупции, но дает ходить на передачи "Эха Москвы".

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) 6 июня 2019 г.

Маргарита Симоньян считает, что поступок Соболь – часть ее кампании перед выборами в Мосгордуму.

Красивая, между прочим, девушка.



Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо.



Нюта бы так никогда не сделала. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 июня 2019 г.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов принес извинения Маргарите Симоньян за случившееся в редакции и слушателям за срыв программы. Извинения опубликованы в телеграм-канале Венедиктова.

По информации ФБК, который возглавляет Алексей Навальный, квартиры московских очередников в обход закона достались чиновникам городской администрации.

Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября.