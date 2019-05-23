В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

Сейчас основатель сайта Wikileaks находится под стражей в Великобритании

Плакаты протестующих в Лондоне против заключения Джулиана Ассанжа (архив) Фото: Reuters

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании.

До сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.

В настоящее время Ассанж отбывает тюремный срок в британской тюрьме, после чего, если будет принято соответствующее решение, может быть выдан США. Запрос на его арест сделала также прокуратура Швеции.