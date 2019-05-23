Поиск

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

Сейчас основатель сайта Wikileaks находится под стражей в Великобритании

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу
Плакаты протестующих в Лондоне против заключения Джулиана Ассанжа (архив)
Фото: Reuters

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании.

До сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.

В настоящее время Ассанж отбывает тюремный срок в британской тюрьме, после чего, если будет принято соответствующее решение, может быть выдан США. Запрос на его арест сделала также прокуратура Швеции.

Джулиан Ассанж Wikileaks США

Новости по теме

Новости

Сенат США рассмотрит возможность заблокировать продажу F-35 Турции

Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Что произошло за день: четверг, 23 мая

Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго

Петиция об отставке Зеленского за сутки набрала нужное для рассмотрения число голосов

Петиция об отставке Зеленского за сутки набрала нужное для рассмотрения число голосов

Natura Cosmeticos купит Avon за $2 млрд

Natura Cosmeticos купит Avon за $2 млрд

Зеленский уточнил, что хочет провести не референдум, а "опрос" о мире с Россией

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Отравление Сергея Скрипаля

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Против Порошенко инициировали еще одно дело - об отмывании украденных у армии денег

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');