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Спасатели начали разбирать завалы на месте взрыва в Киеве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Специалисты коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" разбирают завалы после взрыва в Шевченковском районе столицы на улице Тургеневская, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили", - заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружены.

По словам Ткачука, частями разрушенных гаражей повреждена газовая труба.

"Часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения. Повреждения ликвидируют", - подытожили в КГГА.

Киев

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