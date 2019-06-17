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Йеменские повстанцы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы нанесли очередной удар по международному аэропорту в городе Абха на юге Саудовской Аравии, сообщает в понедельник телеканал "Пресс-ТВ".

По данным телеканала, атака была осуществлена с помощью дронов.

В конце прошлой недели пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных хуситами, были перехвачены силами ПВО Саудовской Аравии.

В субботу повстанцы-хуситы атаковали аэропорт в Абхе, а также еще один аэропорт в соседней провинции Джизан.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

Саудовская Аравия Абха

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