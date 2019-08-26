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Йеменские повстанцы заявили, что атаковали цель в столице Саудовской Аравии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы провели атаку против военного объекта, расположенного на территории Эр-Рияда - столицы Саудовской Аравии, возглавляющей арабскую коалицию, сообщает в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя повстанцев.

По его словам, для атаки использовался оснащенный вооружением беспилотник. Однако Al Jazeera не уточняет, какую именно цель атаковали хуситы.

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Комментариев от властей Саудовской Аравии этому по поводу пока не последовало.

Al Jazeera напоминает, что накануне хуситы запустили 10 баллистических ракет по аэропорту города Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Согласно утверждениям повстанцев, ракетная атака привела к гибели десятков человек. В свою очередь арабская коалиция сообщила о перехвате не менее шести из выпущенных ракет.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Хуситы удерживают значительные территории на севере Йемена, включая столицу страны Сану.

Саудовская Аравия Эр-Рияд Йемен

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