Йеменские повстанцы заявили, что атаковали цель в столице Саудовской Аравии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы провели атаку против военного объекта, расположенного на территории Эр-Рияда - столицы Саудовской Аравии, возглавляющей арабскую коалицию, сообщает в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя повстанцев.

По его словам, для атаки использовался оснащенный вооружением беспилотник. Однако Al Jazeera не уточняет, какую именно цель атаковали хуситы.

Комментариев от властей Саудовской Аравии этому по поводу пока не последовало.

Al Jazeera напоминает, что накануне хуситы запустили 10 баллистических ракет по аэропорту города Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Согласно утверждениям повстанцев, ракетная атака привела к гибели десятков человек. В свою очередь арабская коалиция сообщила о перехвате не менее шести из выпущенных ракет.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Хуситы удерживают значительные территории на севере Йемена, включая столицу страны Сану.