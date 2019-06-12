В Саудовской Аравии при обстреле аэропорта пострадали 26 человек

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек, сообщает в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.