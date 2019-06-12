В Саудовской Аравии при обстреле аэропорта пострадали 26 человек
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек, сообщает в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.
По данным телеканала, ракета ударила по залу прибытия аэропорта, пострадавшие - мирные граждане. Коалиция назвала произошедшее военным преступлением.
Ранее сами хуситы сообщали, что они нанесли удар по аэропорту в Абхе.
9 июня, как сообщали СМИ, йеменские повстанцы-хуситы с помощью беспилотников атаковали в Саудовской Аравии аэропорт города Джизан. Ударам подверглись ангары, в которых находились саудовские беспилотники, другие объекты воздушной гавани.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.