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В Саудовской Аравии при обстреле аэропорта пострадали 26 человек

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек, сообщает в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

По данным телеканала, ракета ударила по залу прибытия аэропорта, пострадавшие - мирные граждане. Коалиция назвала произошедшее военным преступлением.

Ранее сами хуситы сообщали, что они нанесли удар по аэропорту в Абхе.

9 июня, как сообщали СМИ, йеменские повстанцы-хуситы с помощью беспилотников атаковали в Саудовской Аравии аэропорт города Джизан. Ударам подверглись ангары, в которых находились саудовские беспилотники, другие объекты воздушной гавани.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

Саудовская Аравия

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