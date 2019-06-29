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Что произошло за день: суббота, 29 июня

Наводнение в Иркутской области, Путин и шесть гендеров, сбежавшая жена шейха

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин дал пресс-конференцию по завершении саммита G20. Российский лидер заявил, что встреча с Дональдом Трампом получилась прагматичной, а Терезе Мэй он отвечал, что агрессии от Москвы ждать не нужно. Путин также признался, что не понимает, что за пять или шесть полов, о которых говорят на Западе, и призвал сторонников либерализма не навязывать свою идеологию.

- Три человека погибли в результате наводнения в Иркутской области. Еще 348 пострадали, сообщает МЧС. Вышедшие из берегов из-за дождей реки продолжают затапливать поселения: подтоплено более 4000 домовладений. Власти обещают пострадавшим финансовую помощь и субсидию на постройку новых домов. Вечером в регион приедет Владимир Путин.

- Жена эмира Дубая сбежала в Лондон. По данным СМИ, принцесса Хайя аль Хуссейн с двумя детьми и $40 млн смогла скрыться с помощью немецкого дипломата. Ее супруг, у которого есть еще пять жен, требовал от Берлина вернуть принцессу, но получил отказ.

- В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму. В полиции рассказали, что владелец квартиры в одном из домов на Шелепихинской набережной пожаловался на посторонних людей на территории его жилплощади, которые подделывали подписи.

- В Минфине заявили, что пока нельзя говорить о долге РФ по взносам в Совет Европы. Замглавы ведомства Сергей Сторчак подчеркнул, что "мы никому еще ничего не должны". По его словам, обязательства возникнут, когда будет подписан соответствующий документ, установлена сумма и график платежей.

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