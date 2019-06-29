Власти Иркутской области определились с размером помощи пострадавшим от паводка

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Жителям Иркутской области, чье жилье пострадало или было утрачено в результате наводнения, будет оказана финансовая помощь, а впоследствии они получат субсидию на постройку новых домов.

"Выплаты, которые пойдут сразу, - это 10 тыс. рублей, сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба - 50 тыс. или 100 тыс. рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия. Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено", - сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уточнил, что людям, утратившим жилье, будет предложено несколько вариантов по решению проблемы.

"Мы должны будем построить дома для тех людей, которые окончательно потеряли жилье. Им будет предложено несколько вариантов, такой опыт у нас уже есть. Мы предоставляем возможность за те средства, которые положены по утрате имущества и жилого помещения, построить жилье здесь либо приобрести его в других населенных пунктах", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным на утро субботы в 31 населенном пункте Иркутской области подтоплено 3 тыс. 735 домов, в которых проживает 9 тыс. 156 человек, в том числе около 2 тыс. детей. Подтоплено также 3 тыс. 747 приусадебных участков.

Подтопления зарегистрированы в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах, где вышли из берегов реки Уда, Бирюса и Ия и Чуна. В городе Нижнеудинск подтоплено 1 тыс. 327 домов с населением 3,3 тыс. человек, в Тулуне - 887 домов с 1 тыс. 771 жителем.

В Иркутской области с четверга действует режим ЧС.