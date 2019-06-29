Вечером в субботу Путин приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, который в субботу принял участие во втором дне саммита G20 в Осаке, а затем провел переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ в рамках официального визита, вечером 29 июня прилетит в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По информации издания, в Братске должно пройти совещание с участием Путина, на котором будет обсуждаться вопрос ликвидации последствий паводка. Также в нем примут участие глава МЧС Евгений Зиничев, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Издание напоминает, что накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Зиничеву вылететь в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка.

Ранее в МЧС сообщили, что всего в результате паводка погибли три человека, в том числе один ребенок, еще более 300 пострадали.

Спасатели эвакуировали 1161 человека, в том числе 261 ребенка. В 11 пунктах временного размещения находится 561 человек, остальные разместились у родственников и знакомых.

Вышедшие из берегов из-за дождей реки продолжают затапливать жилые дома в Иркутской области, но темпы развития паводка снизились. По данным на 20:00 по местному времени (15:00 по Москве) в 48 населенных пунктах оказались подтопленными свыше четырех тысяч домов.