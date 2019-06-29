В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полиция Москвы задержала нескольких человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборых в Мосгордуму.

Как рассказали "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка, в полицию поступило сообщение от законного представителя собственника квартиры, расположенной в одном из домов на Шелепихинской набережной, что в ней находятся посторонние люди. Было установлено, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы, заявили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время они доставлены в территориальный отдел полиции, изъята вся документация, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее выдвинувшиеся в Мосгордуму оппозиционные политики пожаловались, что в городе подписи за них собирают фальшивые сборщики, не связанные с их штабами. Как пишут "Ведомости", об этом заявили Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, Юлия Галямина.

Приема документов окружными избирательными комиссиями кандидатами в депутаты Мосгордумы стартовал 7 июня. Как сообщали "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме, за его первую неделю выдвинулись более 150 человек.

Для регистрации всем кандидатам в депутаты понадобится собрать подписи избирателей - в среднем около 5 тысяч. Сделать это нужно до 5 июля.

Документы на регистрацию, включая подписные листы, они смогут подать не позднее 18:00 6 июля. Подписи не потребуются кандидатам от партий "Единая Россия", ЛПДР, КПРФ и "Справедливая Россия" в случае их выдвижения от партий.