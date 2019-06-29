В Минфине заявили, что пока нельзя говорить о долге РФ по взносам в Совет Европы

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - О том, чтобы погасить задолженность России по взносам в Совет Европы, есть только политическое решение, заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что о погашении задолженности до 30 июня "речь не идет".

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум - вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", - отметил замглавы Минфина.

По его словам, "необходимо согласовать график, порядок и маршрут платежа, эти вещи требуют определенного решения".

"Скорее всего, мои коллеги, возможно мой департамент, будут отрабатывать специальный документ, пройдет выверка до копейки, сколько мы обязаны заплатить за период неплатежей", - сказал Сторчак.

Он подчеркнул, что, "как только будет установлена сумма, будет установлен график платежей - возможно, это будет единовременный платеж".

Будем возвращать

26 июня по вопросу выплаты долга перед СЕ высказался замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк.

"Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами - это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - сказал Кисляк "Интерфаксу".

Другой замглавы российской делегации Леонид Слуцкий 27 июня заявил, что долг по взносу в СЕ будет погашен до начала грузинского председательства в Комитете министров СЕ, то есть до ноября этого года.

Источник в делегации РФ сообщил "Интерфаксу", что задолженность РФ составляет примерно 85 млн евро.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Россия была одним из самых крупных плательщиков взносов, ежегодно страна перечисляла 32,5 млн евро.

В то же время Володин напомнил, что российскую делегацию лишили права голоса в 2014 г. "Мы не участвовали в работе ПАСЕ в 2014 г., в 2015 г. не участвовали в работе, в 2016 г. не участвовали в работе... Но и в 2014 г. взнос платили; в 2015 взносы платили и в 2016 г. платили взносы, и треть взносов платили в 2017 г.", - сказал спикер 1 февраля в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.