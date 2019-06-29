Президент РФ обрадовал журналистов отсутствием у Москвы агрессивных намерений

Маленький посетитель выставочного центра "Патриот". Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России агрессивных намерений - так он ответил на призыв премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к Москве отказаться от агрессивной политики.

"Хочу вас обрадовать: у нас не было намерения совершать какие-то агрессивные действия в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия, это стремление выдать желаемое за действительное", - сказал Путин в субботу по итогам саммита G20, отвечая на просьбу журналистов в Осаке прокомментировать слова Мэй.

"А желаемое для того, чтобы иметь внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы, - отметил глава государства и повторил: - У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было".

Он подтвердил, что в ходе встречи с ним Мэй "высказала свою позицию в достаточно жесткой форме".

"Я сообщил ей позицию РФ по ряду проблем, которые являются раздражителем в наших отношениях", - сказал Путин.

28 июн премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и российский лидер провели встречу в Осаке. Мэй заявила, что нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна, сообщили на Даунинг-стрит.

"Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам", - говорится в заявлении, выдержки из которого приводят британские СМИ.

Представитель Даунинг-стрит также подчеркнул, что глава британского правительства заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отравлению в Солсбери.

Сам российский лидер ранее в интервью the Financial Times заявил, что вся история вокруг шпионов и контрразведчиков не стоит ухудшения отношений двух стран. По его словам, она не стоит пяти копеек, или даже пяти фунтов.