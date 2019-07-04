Суд запретил администрации Трампа тратить средства Минобороны на стену

Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в среду отклонил просьбу администрации президента США Дональда Трампа отменить постановление суда низшей инстанции, блокирующее привлечение средств Минобороны для строительства пограничной стены, сообщает газета The Wall Street Journal.

Коллегия из трех судей 9-го окружного апелляционного суда США в Сан-Франциско установила, что "использование этих средств нарушает конституционное требование о том, чтобы исполнительная власть не тратила деньги без выделения средств Конгрессом".

Судьи также заявили, что существует "большая вероятность" того, что такие группы, как Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и Сьерра Клуб, которые оспаривают использование военных средств для пограничной стены, преуспеют в своих усилиях.

Решение о невозможности использования средств Минобороны, принятое окружным судьей США Хейвудом Гиллиамом-младшим из Окленда в мае, помешало работе над двумя финансируемыми Пентагоном контрактами на стену - один охватывал 74 км. стены в Нью-Мексико, а второй - 8 км в Юме (штат Аризона).

Нынешнее постановление суда стало еще одним ударом для Трампа, который объявил национальную чрезвычайную ситуацию в начале этого года, чтобы использовать средства Министерства обороны для строительства стены на южной границе.

Законодатели отказались включить запрошенную президентом сумму в $5,7 млрд на строительство стены в законопроект "О государственных расходах", что привело к рекордному 35-дневному частичному закрытию правительства.

Отмечается, что администрация, вероятно, попытается оспорить решение суда. Однако пока идут судебные тяжбы, строительство пограничной стены невозможно.