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Через стену между Мексикой и США не смогли перебраться даже скалолазы

Через стену между Мексикой и США не смогли перебраться даже скалолазы
Президент США Дональд Трамп у стены на границе между США и Мексикой
Фото: Reuters

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Стену на границе между США и Мексикой протестировали скалолазы, однако они не смогли перебраться на другую сторону, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"У нас были скалолазы... и они испытывали разные виды стен (...) Они не смогли перебраться за эту стену", - сказал президент, указывая на недавно построенный участок стены в Калифорнии.

Президент подчеркнул, что одной из важных особенностей новой стены была возможность увидеть, что находится за ней. Возводимая стена состоит из отдельно стоящих металлических планок, позволяющих свободно смотреть за другую сторону ограждения.

Трамп во время визита в Калифорнию посетил населенный пункт Отей Меса, расположенный на границе с Мексикой. Там он осмотрел пограничную стену и оставил на одной из планок свою подпись.

"На этой стене можно жарить яичницу", - заметил президент. Стена сделана из материала, поглощающего тепло.

В районе, где побывал Трамп, проводится замена уже существовавшего участка стены протяженностью 22,5 км.

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году, чтобы бороться с незаконной миграцией.

США Мексика Дональд Трамп

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