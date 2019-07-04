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Украинскому телеканалу "Интер" отменили штраф за показ концерта 9 мая

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Киевский суд отменил штраф, назначенный телеканалу "Интер" за трансляцию концерта, приуроченного к Дню Победы 9 мая 2018 года, сообщает в четверг канал.

Суд не увидел в действиях "Интера" нарушения законодательства.

Решение о штрафе в июле прошлого года единогласно принял украинский совет по вопросам телевидения и радиовещания. Телеканал обязали заплатить 4,5 млн гривен (11 млн рублей) за показ концерта "Победа. Одна на всех".

Регулятор заявил, что получил многочисленные жалобы, в частности от Службы безопасности Украины. Претензии были связаны с тем, что ведущие концерта критически комментировали процесс декоммунизации на Украине.

Телеканал назвал решение о штрафе необоснованным и обжаловал его в суде. В 2019 году "Интер" снова показал концерт 9 мая.

Киев Украина

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